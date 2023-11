La situación que vive Sanitas actualmente es una muestra de lo que, según las EPS, podría pasarles a todas las entidades similares en los próximos meses si no se modifica la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Un ejemplo de ello es la situación actual. Cifras de la Supersalud, y publicadas en La República, dieron a conocer que las EPS con más cartera vencida son Nueva EPS, Salud Total y Sanitas, que suman 7,8 billones de pesos.

Las revelaciones hechas señalan que la Nueva EPS es la que tiene la deuda más alta con 3,4 billones de pesos. Así como el Ministerio de Salud dice que le ha girado dinero a Sanitas, también asegura haberlo hecho con la Nueva EPS, que, dice la cartera, ha recibido 2,3 billones de pesos en la UPC y presupuestos máximos. En cuentas claras, la entidad ha recibido el 67,6 % de su deuda total.

“De las EPS a los prestadores de servicios en salud, lo que más se adeuda es cartera de UPC, la cual el Gobierno ha girado de manera anticipada y se encuentra al día hasta la vigencia del 30 de Octubre de 2023”, explica Jesús Albrey González, gerente general de González Páez Abogados, en La República.

(Vea también: Diferencia que hay entre medicamentos PBS y no PBS; usuarios de Sanitas no recibirán uno)

La mayor parte de la deuda está en los servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Básico de Salud (No BPS) y que son los que Cruz Verde anunció hace unos días no entregará desde el 15 de noviembre a Sanitas.

Por ahora, la Nueva EPS no se ha manifestado sobre su situación actual, como sí lo hicieron otras entidades que aseguran tener un problema con la situación actual de los pagos en salud.

Lee También

Nueva EPS tendrá cambio que asusta a los afiliados en Colombia

Entre todos los cambios que plantea la reforma a la salud que sigue su curso en el Congreso, la Nueva EPS toma un protagonismo muy grande dentro del sistema de salud colombiano.

Revelaciones hechas meses atrás señalaban que 9 EPS deberían trasladar a sus afiliados a la Nueva EPS, incrementando la cantidad de pacientes que deberán pedir citas y llevar sus problemas médicos a esta entidad.

Lo que preocupa a muchos usuarios que ya están en esta entidad es que actualmente son 10 millones de personas las que están afiliados a la Nueva EPS y la llegada de más afiliados podría tener una incidencia directa en los servicios de atención que allí prestan.

(Vea también: Supersalud se mete en millonario pleito y exige a Sanitas que entregue medicamentos

Aunque los colombianos quieren que el servicio de salud mejore, hay muchas dudas sobre la implementación de la reforma a la salud en este sentido. De hecho, la Nueva EPS aparece en el más reciente ‘top’ 5 de las entidades con más quejas, lo que demuestra que hay falencias en atención.

Una solución de la que ha hablado el Gobierno para que la deuda baje es que no exista la intervención de las EPS en los pagos, aunque eso no contempla directamente en una mejoría del servicio de salud para los colombianos.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.