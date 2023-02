La ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, habló de la decisión de que el presidente Gustavo Petro asuma, por un periodo de tres meses, la regulación de los servicios públicos en Colombia.

En entrevista con Semana, la ministra Irene Vélez aseguró que, con esta movida, el Gobierno Nacional buscará una reducción del 10 % de las tarifas de energía. Sin embargo, insistió en que “no es que el presidente vaya a regular los precios a pupitrazos. Esperamos que sea por un tiempo y que el presidente logre efectos rápidos sobre las tarifas que siguen siendo altas”.

Para dicha reducción del 10 %, dijo la ministra Irene Vélez, “vamos a hacer una revisión de las metodologías tarifarias que necesitan ser revisadas desde hace años. Resulta que las mismas tienen un periodo de cinco años por ley y no se han revisado desde 1997”.

En el diálogo con Semana, la ministra Irene Vélez insistió en que Colombia no le comprará gas a Venezuela.

“Eso no va a pasar. Tenemos una infraestructura de gas entre ambos países, pero no sabemos su estado. Se tendría que analizar todo eso antes de pensar si hay una posibilidad de compra o no. En este momento, ni la revisión de la infraestructura ni la posibilidad de compra son una realidad”, aseguró la exprofesora de la Universidad del Valle.