La situación económica, el desempleo y la falta de acceso a la educación son algunos de los principales problemas para los jóvenes colombianos en la actualidad, según lo expresaron en el ‘Sexto estudio de percepción de jóvenes’, liderado por la Universidad del Rosario y publicado a finales de 2022.

Si a esto le sumamos que, según el DANE, para el primer trimestre del 2023 los jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados representan el 25,6% del total de este grupo poblacional (es decir, más de 11 millones de jóvenes), se entiende su pesimismo con respecto a su futuro.

Este panorama es el que ha llevado al sector privado a emprender acciones de sostenibilidad para impactar, de manera positiva, la vida de millones de jóvenes en Colombia. Estas acciones son iniciativas que apuntan a impulsar un mundo mejor, ya sea desde lo ambiental, lo social o lo económico, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.



Un ejemplo para entenderlo mejor. Todos los sábados, sin falta, Carlos Machado visitaba las instalaciones de Cultivarte para aprender a jugar ajedrez, iniciativa de la Fundación Bolívar Davivienda que promueve el aprovechamiento del tiempo libre en niños, niñas y adolescentes.

Han pasado casi seis años y hoy Carlos tiene ya 17 medallas que avalan su potencial como ajedrecista. “Así como Cultivarte me ayudó a mí, yo puedo ayudar a los demás niños a que vengan y sepan aprovechar bien su tiempo libre ”, dice Carlos, cuya vida ahora tiene un foco muy definido: ser campeón de ajedrez y acompañar a que más niños y niñas se enamoren de este juego.

Cultivarte —con presencia en más de 80 municipios de Colombia y que en 2022 llegó a más de 459.000 niños, niñas, y adolescentes— es una de las iniciativas en sostenibilidad que adelanta la Fundación Bolívar Davivienda con la firme intención de construir un mejor país mediante el desarrollo del talento.

La orquesta Filarmónica Joven de Colombia es otro ejemplo de cómo el sector privado —esta vez con la música como vehículo— impactan de manera positiva la vida de las personas, y en especial, la de los jóvenes.

#LaJoven, como se conoce a la orquesta, es una experiencia de desarrollo profesional con la cual la Fundación Bolívar Davivienda cultiva cada año diversas habilidades, herramientas y recursos en más de cien jóvenes músicos.

Ellos también hacen parte de #LaJoven Creando Lazos, un programa de apoyo musical, técnico y social a proyectos orquestales en formación, en el que los músicos de la Filarmónica comparten su conocimiento con niños, niñas, jóvenes y formadores que están dando sus primeros pasos en el ámbito musical.

“Siento que no hay mejor manera de aprender, que enseñar. Ha sido una experiencia que me ha llenado mucho y me ha fortalecido como persona”, afirma Juan Sebastián Ospina, clarinetista de la Filarmónica Joven de Colombia.