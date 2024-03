Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

En segundo debate fue aprobado el proyecto de ordenanza 003 de 2024, “por medio del cual se establece un incentivo al uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, en el pago de impuesto sobre vehículo automotor en el departamento del Quindío”.

La iniciativa recibió 9 votos a favor y 2 en contra de parte de los integrantes de la asamblea departamental, durante el cierre de sesiones extraordinarias.

La propuesta surgió de la administración seccional con el fin de conceder un incentivo en el pago del impuesto sobre vehículos automotores, a los sujetos pasivos de vehículos eléctricos y/o cero emisiones, que realicen la matrícula inicial o el traslado de cuenta ante los organismos de tránsito del Quindío, a partir del año gravable 2024 sobre los términos: vigencia 2024 un 80 % de descuento, para 2025, 2026, y 2027 del 50 %”.

Sin embargo, se advierte en el documento que los beneficios establecidos en la ordenanza operarán siempre y cuando el propietario del vehículo, objeto del impuesto, “se comprometa a mantener radicada la matrícula en el departamento del Quindío por un término de al menos cuatro años, compromiso que se entenderá asumido con el pago de la declaración correspondiente, so pena de perder el beneficio encontrándose en la obligación de cancelar el impuesto descontado”.

El incentivo se otorgará a partir de la vigencia en que se realice la matrícula inicial o el traslado de cuenta ante los organismos de tránsito del Quindío, y dicho descuento se concederá hasta el periodo gravable 2027.

“En el año 2023, en Colombia se vendieron casi 3.700 unidades de vehículos eléctricos, lo que representó un crecimiento de un 12,2 %. Este impulso para este tipo de medios de transporte se debió al gran desempeño que tuvieron también en diciembre, pues durante este mes se vendieron 493 carros eléctricos con un crecimiento del 112.5 % versus el mismo mes de 2022”, se sustenta en el proyecto.

Y agrega: “Gracias a las políticas públicas del Gobierno nacional para promover la transición energética en el sector transporte, los consumidores colombianos se han favorecido con una mayor oferta de vehículos de energías limpias. Cifras que demuestran que el país está en vías de conectarse a la realidad eléctrica, que siguen requiriendo el uso de combustibles y no demandan del propietario buscar una estación de recarga para poder circular sin límites”.

Sin embargo, la realidad del Quindío, en comparación con las cifras traídas a colación, es baja, puesto que el parque automotor del Quindío se compone de tan solo 12 vehículos matriculados en su jurisdicción con este tipo de tecnologías, siendo predominante en el territorio los vehículos automotores a combustión fósil.

“Por tanto, el departamento debe promover medidas que permitan incentivar a los contribuyentes que residen en su jurisdicción, tendientes a materializar la matrícula de estos vehículos, con el objetivo de garantizar el recaudo de tan importante renta como es el impuesto sobre vehículos automotores, y sobre todo promoviendo el uso de energías limpias”.

Sobre el impacto fiscal, desde la secretaría departamental de Hacienda revelaron: “En el presente caso, si bien es cierto que, en el proyecto de ordenanza se está concediendo un incentivo tributario, es importante aclarar que los ingresos no se verían afectados por tratarse de un descuento a vehículos que serían sujetos de gravamen y que no hacen parte del cálculo en la proyección que se realizó en su momento de los ingresos, de tal manera que este no afectaría las metas plasmadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ya que se trataría para los nuevos vehículos que registrarán la matrícula inicial y/o trasladarían la cuenta a este departamento”.

Hugo Andrés Aristizábal Marín, presidente de la mesa directiva de la asamblea departamental, fue uno de los diputados que votó negativamente la propuesta, al señalar que carece de sustentación.

Al pedir la palabra, Aristizábal Marín manifestó que “si bien es cierto que no hay un impacto fiscal a mediano plazo por qué los 12 vehículos que hoy están inscritos no están contemplados dentro del presente proyecto, por qué estos 12 vehículos no son beneficiarios de la ordenanza, creo que es importante tener en cuenta dicha equidad tributaria”.

Criticó la falta de orden de los proyectos, que quedaron por fuera leyes. “El decir que los proyectos de ordenanza se deben presentar completos no quiere decir que esté en contra, pero deben ser completos”.

Ante la petición del diputado, Juan Carlos Alfaro García, secretario Jurídico y de Contratación, respondió: “Una cosa es que se complemente un proyecto de ordenanza con normas que tienen relación y otra es que esté incompleto, el proyecto de ordenanza no está incompleto. Dentro del documento está explícito cuáles son las normas constitucionales y legales en el que se sustenta”.

