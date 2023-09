El calendario tributario 2023 está a punto de culminar, por lo que es importante que los contribuyentes sepan las fechas limite para estar al día con sus pagos del impuesto de ICA y predial, con el fin de no incurrir en sanciones de mora por pasarse de los plazos.

En ese sentido, la Alcaldía de Bogotá destaca que “el recaudo alcanzado, del orden de los $ 11,35 billones por concepto de impuestos, que equivale a un porcentaje de cumplimiento del 88 %, frente a la meta proyectada, la Secretaría Distrital de Hacienda celebró el comportamiento de los contribuyentes con respecto al pago de sus obligaciones, al tiempo que los invitó a mantener esa cultura tributaria durante lo que resta de la vigencia”.

Así las cosas, la entidad hace un llamado a los contribuyentes que se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) del impuesto predial, así como a quienes están obligados a pagar Industria, Comercio y Avisos y Tableros (ICA) y ReteICA, para que tengan en cuenta las fechas establecidas en el calendario tributario y hagan los pagos de forma oportuna.

Plazos para el pago del impuesto de ICA y predial

De esta manera, los ciudadanos que se acogieron el pago por cuotas del impuesto predial y que presentaron su declaración inicial hasta el pasado 26 de mayo, deben agendar sus próximos pagos para el 6 de octubre y el 1 de diciembre, los cuales corresponden a la tercera y cuarta cuota de esta obligación, respectivamente.

Por su parte, los contribuyentes del impuesto de Industria, Comercio y Avisos y Tableros (ICA) deben preparase para cumplir con las tres últimas cuotas establecidas:

Cuarto bimestre: 20 de octubre.

Quinto bimestre: 15 de diciembre.

Sexto bimestre: 16 de febrero de 2024.

En relación con el pago de la retención del impuesto del ICA –ReteICA–, correspondiente al quinto y sexto bimestre, las fechas límites establecidas para su pago son el 17 de noviembre de este año y el 19 de enero de 2024, respectivamente.

Finalmente, del monto recaudado a la fecha por concepto de impuesto Predial, la cifra asciende a $ 4,2 billones, que equivale al 98 % de la meta; el ICA registra $ 4,85 billones recaudados, que corresponden al 83 % de la meta; y el impuesto de vehículos superó la meta, ya que llegó al 107 %, con un ingreso de $ 1,16 billones.

