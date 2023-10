Miles de estudiantes colombianos acuden al Icetex para poder financiar su carrera universitaria con créditos y pagarlos una vez adquieran trabajo estable.

Sin embargo, las tasas de interés de estos créditos son altas para muchos hogares que acuden a esta opción y por ello el Gobierno Petro había propuesto en su reforma tributaria ofrecer tasa de 0 % la cual solo incrementaría con base a la inflación.

Y aunque la reforma fue aprobada en 2022 en el Congreso de la República, la Corte Constitucional tumbó dicho artículo el cual buscaba alivianar la carga financiera del préstamo.

Ello funcionaría por un impuesto en el cual las universidades (públicas y privadas) del país pagarían los intereses de estudiantes que ingresaron a un pregrado con el crédito de Icetex.

El director del Icetex, Mauricio Toro, explicó que la decisión de la Corte Constitucional, basada en una demanda por parte de universidades privadas, va a afectar el bienestar financiero de 77.000 jóvenes.

🚨 La demanda fue interpuesta por algunas universidades privadas que se oponía a la contribución que propusimos a cargo de las universidades — Mauricio Toro (@MauroToroO) October 10, 2023

En una entrevista con Blu Radio, Toro expresó que “en este momento la afectación sería para 67.000 jóvenes”, quienes este año iniciaron sus estudios en universidades o renovaron sus semestres con una tasa de interés del 0 %.

“Con esta decisión lo que quedaría son los créditos para 2024 nuevamente al IPC más 12 puntos, pero ya estamos trabajando desde hace un par de semanas en un plan B para garantizar que puedan continuar con el beneficio y así evitar el sobre endeudamiento”, mencionó.

Si usted adquirió un préstamo con esa tasa no se preocupé, no lo cobrarán de más por estos dos semestres de 2023, no es retroactivo.

Además, en el plan B, se vienen haciendo unas mesas técnicas con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y otras “para que sea por medio de un convenio bilateral” (Icetex-universidades) que se financien los recursos.

“Un convenio bilateral, donde las universidades voluntariamente asumen esa contribución y de esa manera se puede trasladar el beneficio a todos los estudiantes. Ya dependerá de la voluntad de cada universidad de firmar el convenio o no”, agregó.

Por lo que algunos interesados en estudiar deberán esperar si se logra dicho convenio y con cuáles instituciones podrían hacer un pregrado.

