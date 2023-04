Después de sorprender al país este miércoles, 26 de abril, con la salida de ocho ministros y jefes de altas entidades del Gobierno (carteras de Hacienda, Agricultura, Interior, Salud, Ciencia, TIC, Transporte y el DAPRE), el presidente Gustavo Petro dio unas palabras en el primer encuentro de tenderos y pequeños comerciantes de la economía popular en Colombia.

“Llevamos mucho tiempo defendiendo la democratización de la economía”, afirmó el mandatario. “De la desigualdad solo salen consecuencias perversas, como la violencia, el narcotráfico, los intentos de romper la desigualdad por los caminos fáciles. La desigualdad social nos impide forjar lo que otras naciones tienen, que es unidad”.

El presidente habló de la tesis bajo la cual fue elegido: construir un país con justicia social. “La base de la paz es la justicia y una parte fundamental de esta es la equidad de una nación que permite que sus hijos e hijas tengan posibilidad […] La economía popular juega en esa justicia un papel, pues responde estadísticamente por la mayor parte de los puestos de trabajo del país”.

El mandatario habló de la herencia del COVID-19 en las familias trabajadoras, los efectos del “peor invierno de la historia” y la crisis económica: “El hambre no nos ha abandonado. Por lo menos el 25 % de la población no come tres veces al día. Todo lo que importábamos ha triplicado su precio. Aún no salimos de eso. Así estamos hoy. Es una crisis indudable que golpea al más vulnerable de la sociedad”.

Su respuesta a las problemáticas expuestas es la economía popular. “En general la clase política tradicional no piensa en eso, es invisible, ni siquiera conocen los barrios donde están las tiendas. En general, la política pública de Colombia no se dirige a la economía popular. Proponemos empoderar la economía popular, darle fuerza para que tenga los instrumentos del crecimiento”.

Al finalizar su intervención, Gustavo Petro se permitió hablar de la energía solar y la necesidad de que el Gobierno y la sociedad intentar transformar del carbón al sol.