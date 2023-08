Alberto Arias, vocero de la Federacion Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, habló como representante de las diferentes estaciones de gasolina que hay en el país y dio a conocer una gran dificultad que ve a la iniciativa de que los taxis paguen menos dinero por el galón de gasolina.

“Son 6.200 estaciones de servicio y 250.00 taxis. Es un tema logístico, con chips, con lectores de chips, hay que poner un ‘software’ especial en las estaciones de servicio, de tal manera que no es tan sencillo. Hay que empezar a dedicar islas exclusivas para taxis y más adelante van a solicitar esto las motos y así otros vehículos. Es un problema logístico que se nos enmarca a las estaciones de servicio”, dijo en W Radio.

Arias explicó que además de lo logístico, que se puede solucionar con tiempo, hay una situación mucho más complicada y es la financiación económica de esa tarifa diferencial que tendrán estos 250.000 conductores.

“Nosotros no podemos cargar con esa responsabilidad. Operativamente es complicado para las estaciones. Se habla de seis galones por taxi, del tema de control por chips, pero es difícil el control por parte de las operaciones. Estamos en desacuerdo de esa medida porque no estamos ni en la capacidad logística ni contable. No sabemos quién va a pagar ese diferencial de precios ni cómo lo va a ser. Nosotros no podemos subsidiar el combustible mientras el Gobierno traslada el dinero“, añadió el vocero.

Un aspecto muy llamativo es que, dice él, ningún miembro de esta federación ha sido invitado a las mesas de trabajo con las que harán acuerdos para llegar a la tarifa diferencial. Es decir, el Gobierno no está contando con la opinión de los que van operan las estaciones de gasolina.

Y es que el tema económico no es nada sencillo. “El Gobierno va a entregar 3.600 pesos a cada taxi. Si hablamos de 25 días del mes son no menos de cien mil millones de pesos, ¿Cómo se va a hacer ese traslado? Nosotros no podemos hacer ni financiera ni operativamente”, añadió Arias.

Precio de la gasolina en Colombia para taxis

En la actualidad, estos vehículos de transporte público pagan lo mismo que el resto de los vehículos del país que usan gasolina, razón por la que dicen que no les alcanza lo que ganan en el diario.

Para septiembre de 2023 se espera una nueva alza en el precio de la gasolina, pero los taxistas esperan no estar entre los afectados por este incremento, razón por la que tendría que solucionarse todo en los próximos días.

De lo poco que se sabe hasta el momento de esta tarifa diferencial es que será de 3.600 por día, una ayuda económica que mensualmente le permitiría a los conductores de taxi poder sopesar algunas dificultades financieras que puedan llegar a tener.

Lo cierto es que actualmente, en las principales ciudades del país, la gasolina se pondrá por encima de los 14 mil pesos, un altísimo costo para todos los conductores del país.