Muchos de los participantes que se inscribieron a ‘Yo me llamo’ con la intención de ganar, lo hicieron no solo por darse a conocer como cantantes, sino por la jugosa suma de plata que prometía el programa, pues no era nada más ni nada menos que 500 millones de pesos. Sin embargo, pocos saben que al final nunca se entrega la suma exacta, sino varios millones por debajo de lo prometido.

(Vea también: “Él sí se llama”: ‘Gilberto Santa Rosa’ apoyó a finalista y no le dio pena con sus compañeros)

No es nada sencillo ni siquiera llegar a la final del programa, pues lo cierto es que muchos de los participantes que se presentan llevan años preparando su personaje, por lo que no es tan sencillo competir contra profesionales.

Sin embargo, varios de los que han tenido la oportunidad de llevarse el título como ganador han logrado hacerlo llegando desde hogares sin muchos recursos.

Lee También

Lo cierto es que esta temporada 2023 estuvo fuertemente debatida en redes sociales y entre los jurados, quienes no podían evitar sentir afinidad con varios de ellos. Varios de los usuarios que comentaban en redes sociales iban apoyando a ‘Shakira’ y otro porcentaje se debatía entre ‘Luis Miguel’, ‘Carin León’ y ‘Miguel Bosé’.

(Vea también: “Quedan las últimas horas”: ‘Yo me llamo Shakira’ dio tiernas palabras antes de la final)

Ganador de ‘Yo Me Llamo’ se lleva 405 millones de pesos y no 500

Ahora que ‘Carin León’ se ha coronado como el ganador cerrando este 2023, pocos colombianos sabían que los 500 millones de pesos no son entregados por completo, debido a una ley sobre concursos en el país, que estipula que el 19 % de la ganancia total debe ser retenida, por lo que en este caso, el ganador del programa de Caracol Televisión, se quedó sin 95 millones de pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yo Me Llamo (@yomellamo)

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.