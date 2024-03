Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en entrevista con Valora Analitik, destacó que en Colombia hay 302 contratos de exploración y producción de hidrocarburos que cubren un área superior a los 15 millones de hectáreas, lo que significa que es casi el 15 % del territorio colombiano.

(Lea también: Baldado de agua fría a colombianos que metieron plata en sonado negocio; es fraudulento)

“Estas hectáreas tienen la vocación para seguir buscando hidrocarburos en el país. La línea del Gobierno Nacional es: no extendamos ni firmemos más contratos hasta que avancemos en estos que ya tenemos firmados”, manifestó Velandia.

Para el experto, hay contratos en los que no se han podido llevar a cabo las labores exploratorias por diversas acciones de tipo social y ambiental. “Lo que estamos empeñados en esta administración es en cómo llevamos esos contratos a feliz término, podemos normalizar sus actividades y que se cumplan”.

Pero, de esos 302 contratos firmados, hay 38 que están suspendidos por otras razones y que se ha convertido en un reto para la entidad. “Estamos buscando las opciones para que, en el corto tiempo, esos contratos estén normalizados, que las compañías puedan seguir explorando o puedan seguir produciendo hidrocarburos en esas áreas”, precisó Velandia.

Así las cosas, el presidente de la ANH espera que el país pueda avanzar en la transición energética, porque -al englobarlo- una de las tareas que se impuso este Gobierno -tal y como está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo- es aprovechar los excedentes de la industria carbonífera y de hidrocarburos para apalancar la transición.

Recomendado: Colombia tendrá subasta de geotermia en el segundo semestre de 2024: ANH

Entre tanto, destacó que el reto del país y del sector es crecer mucho más en 2024 en materia de producción de petróleo y gas. “Sobre todo, para que nos permita tener garantizados los combustibles que necesita el país, tener una adecuada balanza de pagos, pero también contribuir al apalancamiento y financiación de la transición energética”.

Orlando Velandia, de la ANH, recordó que, en septiembre de 2023, la Agencia lanzó un acuerdo que buscaba cómo viabilizar algunas inversiones de empresas petroleras y gasíferas que estaban atrapadas en contratos que tienen varias dificultades.

De cerca de diez compañías se han acogido a este acuerdo, según Velandia Sepúlveda, permitiendo la perforación de pozos adicionales con esas medidas de flexibilización que se dieron, así como miles de kilómetros de sísmica que también se pudieron llevar a cabo.

“Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir buscando mecanismos de flexibilización porque lo más importante que se requiere es que esos compromisos que se adquirieron por parte de las compañías se materialicen”, explicó el líder de la ANH.

Agregó que desde la Agencia se ha hecho un análisis para conocer cómo ha sido ese comportamiento en los últimos años y gran parte de las inversiones que tenían que hacer las compañías no se han hecho realidad.

“Quiero ser en esto muy objetivo, lo anterior no siempre ha sido por negligencia de las empresas, sino por las dificultades que se han presentado en las regiones, por los licenciamientos y otros. Lo importante es firmar el contrato, pero más que firmar es necesario que se materialicen esas inversiones. Tenemos millones de hectáreas con vocación para seguir explorando, pero en muchas de esas áreas -que están hoy bajo un contrato- no se ha buscado el petróleo”, insistió Velandia.

Recomendado: Se confirma designación de Orlando Velandia como presidente de la ANH en Colombia

En línea con las declaraciones de Orlando Velandia, en entrevista con Valora Analitik, el país sigue buscando y evaluando con la información que tiene -también con lo que reportan las compañías- para precisar dónde están los potenciales de gas en Colombia: tanto en áreas ya otorgadas como en las que tienen vocación de gas.

“Este es un tema al que le estamos dedicando prioridad”, señaló el experto.

Pero, también, se ha trabajado con las empresas del sector en hacerle seguimiento a las acciones que éstas adelantan -en donde sí se ha podido hacer las exploraciones- para aumentar la fuerza que tiene el país en materia de gas.

“Espero, en los próximos meses, espero darles buenas noticias de cómo nos ha ido en algunas zonas, pero van a ser muy buenas noticias”, ratificó Orlando Velandia de la ANH.

Y es que cuando se adjudica un área no se asegura que en dicho espacio se encuentre gas o petróleo, lo que se hace es que la ANH entrega el área en la que -por los trabajos, evaluación y estudios- hay altas probabilidades de encontrar hidrocarburos.

Por ejemplo, como pasa en muchos casos, cuando una empresa va a buscar su energético -que puede ser gas o crudo-, pero encuentra uno que no es de su interés.

“En muchas partes del mundo, varias de esas compañías, hasta abandonan sus campos porque su interés era contrario a lo que encontró. En Colombia, cuando una empresa no encuentra el hidrocarburo que necesita, puede decir que se va, ya que no es de su interés: porque no se puede decir -si se hace una ronda- que es solo para gas o solo para crudo”, subrayó el vocero de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.