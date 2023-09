En un grave riesgo se encuentran millones de colombianos por la alerta que lanzó Fenalco sobre la falta de suministros de medicamentos que habría en el país y que afectaría a todo tipo de patologías. Todo esto se produce por un déficit que tienen las droguerías, negocios encargados de comercializar los fármacos, según informó Caracol Radio.

El hueco de dinero tiene a los gestores farmacéuticos en el país en vilo, de acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco: “Tienen adeudado por parte del Gobierno Nacional más de un billón de pesos, consideramos que es fundamental garantizar la liquidez para evitar la escases de medicamentos a los colombianos”.

Lo que dicen desde la entidad es que quieren mayor destinación de recursos para asegurar que todo el sistema de seguridad social cuente con las herramientas necesarias para la dispensación de medicamentos. Actualmente se paga el 80 & de ese presupuesto, pero hay un desfase del 20 % y por eso la advertencia que se está haciendo.

Por ahora no se sabe cuántos ni cuales medicamentos estarían en riesgo de no venderse, lo que pondría en jaque a millones de pacientes en el país que requieren de sus medicinas para sobrevivir. Incluso, según la emisora, hay serio riesgo de que algunas droguerías estén cerca de quebrar al no contar con los recursos suficientes para cubrir la dispensación de fármacos.

Por ahora el ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre el tema y Fenalco ya puso en conocimiento del Gobierno Nacional esta situación y del Invima, que también tiene una responsabilidad para autorizar varios medicamentos que aún están en fase de aprobación.