Durante la entrevista con La W, el periodista Yamit Palacio interrogó a la ministra Arango sobre el tema:

Seguido, el periodista de La W insistió y le dijo que la propuesta de crear una prima extraordinaria para una parte de la población en Colombia también es muy popular para la gente que la necesita, pero hay que mirar el otro lado que son los empresarios que consideran que esa prima sería absolutamente inconveniente para la generación de empleo y la formalización.

Ante esto, la ministra reaccionó tajantemente y le dijo a Palacio que ella no está entre la espada y la pared, entre otras cosas, porque su carácter no se lo permite.

“Lo primero que te quiero decir es que yo no estoy entre la espada y la pared, yo tengo un temperamento que no me dejo arrinconar. Yo lo que tengo que decir lo digo siempre y así ha sido durante mi trayectoria, yo no me pongo entre la espada y la pared, y no tengo pelos en la lengua para decir si estoy de acuerdo o no en un tema”, señaló la ministra Arango.