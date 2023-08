En una entrevista realizada el pasado 26 de agosto por el diario La Patria de Manizales al presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, se reveló que el Gobierno Nacional no concertará la reforma pensional a pesar de las recomendaciones de expertos del sector.

Esto a pesar de las diferentes propuestas que han hecho gremios, analistas y demás actores interesados en el proyecto de Ley.

Así las cosas, el presidente de la entidad en esa misma entrevista señaló tres puntos clave que tendría esta reforma pensional.

El primero tiene que ver con que mantendrán el umbral de los tres salarios mínimos para el pilar contributivo y que no lo bajarán como lo han pedido diversos expertos.

El segundo punto que resaltó es que con este proyecto de ley de reforma pensional en Colombia solo quedaría funcionando un solo régimen y no dos como sucede en la actualidad.

Y el tercero es entregar el pilar solidario que es un bono de $ 223.000 mensuales que se les otorgará a los adultos mayores de 65 años que estén en pobreza extrema y que no se hayan logrado pensionar.

Cabe mencionar que de esos puntos el que más ha generado opiniones contrarias es el pilar contributivo, algunos expertos proponen que se baje de los 3 salarios a 1 o 1,5 por mes.

“El umbral que es el tema más de fondo en la discusión de esta reforma creemos nosotros que puede ser lo más bajo posible, nuestra propuesta es uno o 1,5 salarios mínimos porque eso disminuye las presiones fiscales, con nuestros cálculos esta reforma pensional aumentaría el pasivo en cabeza del Estado en 65 puntos del PIB en un contexto donde el espacio fiscal es muy limitado”, dijo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo en días pasados.

Otros incluso proponen que este baje a cerca de un salario mínimo para evitar una afectación del ahorro pensional.

“Con tres se le quita el 90 % del ahorro, con dos se le quita el 80 % del ahorro, realmente no hace mucha diferencia y por eso nosotros seguimos insistiendo que hay que bajarlo a un salario, es decir, nosotros insistimos en que no hagan reforma de pilares, pero si la hacen que hagan una en que el primer umbral sea un salario mínimo no tres, porque en un salario mínimo usted se acota a los subsidios y no tiene un impacto sobre el ahorro tan grande, con un salario mínimo se lleva el 48 % del ahorro”, dijo Mauricio Santamaría, presidente de Anif.

Dentro de la entrevista, Dussan señaló que espera que el articulado sea aprobado, así como lo hizo el Plan Nacional de Desarrollo (PND) o la reforma tributaria.

Y con el panorama de elecciones, el presidente de Colpensiones puntualizó que después del 29 de octubre cuando los parlamentarios regresen al Congreso de la República se empezarán a aprobar las reformas.

Vale mencionar que esta reforma pensional ya fue aprobada en su primer debate de la Comisión Séptima del Senado de la República en el mes de junio y se espera la radicación del articulado para nuevos debates.