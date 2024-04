Por: VALORA ANALITIK

Así las cosas, la moneda arrancó el día en $ 3.850, lo que representó una caída de $ 12 en relación con el último cierre que fue de $ 3.862.

Dentro de los primeros minutos de cotización, llegó a un precio máximo de $ 3.855, pero también tocó un mínimo de $ 3.850, con lo cual ha registrado un promedio de $ 3.852.

Esta nueva caída del dólar se da luego de que la semana pasada, la divisa llegara a niveles de $ 3.820, alcanzando mínimos intradía del año.

Así se ha cotizado el dólar en Colombia en la última semana

Dólar en Colombia. Foto: Valora Analitik

En el panorama internacional, este lunes, el precio del oro alcanzó nuevos máximos históricos.

Su cotización sube 1,1 %, hasta US$ 2.258 por onza, tras registrar máximos históricos en US$ 2.265 al comienzo de la jornada. En tanto, los futuros aumentan 1,8 % hasta US$ 2.279.

De otro lado, en China, se conoció el crecimiento de la actividad de las fábricas de ese país. De esta forma, el índice manufacturero de gestores de compra (PMI) subió a 51,1 puntos desde los 50,9 del mes anterior, manteniéndose así por quinto mes consecutivo en zona de expansión, por encima del umbral de 50 puntos.

En tanto, en Colombia, esta semana se retomarán los debates de dos de las grandes reformas del gobierno de Gustavo Petro: la pensional y la de salud.

Finalmente, al cierre de la semana, el DANE revelará el dato de inflación de marzo de Colombia.

La expectativa está en que siga bajando el precio del indicador. Por lo tanto, para el mes de marzo los analistas consideran que la inflación se ubicará en 7,34 %, en un rango entre 7,26 % y 7,37 %.

