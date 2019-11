El presidente Iván Duque destacó que esta propuesta de quitarles el IVA a los productos durante tres jornadas en el año pretende beneficiar a la clase media y a los más necesitados en el país.

De ser aprobado este punto en la reforma, los días en los que no les cobrarán el impuesto a los colombianos se establecerán en enero, julio y octubre.

“Son momentos en las que ya han pasado fechas comerciales y los establecimientos comerciales quedan con inventarios de los que necesitan salir. También identificamos que el IVA a veces impide que la población menos favorecida adquiera algunos bienes”, señaló el director de la Dian, José Andrés Romero, citado por el portal Valora Analitik.

Pese a que muchos han visto con buenos ojos la propuesta del partido de gobierno, que fue impulsada cuando Iván Duque estaba en campaña, otros sectores cuestionan sobre cuál será el impacto en el recaudo de la Dian cuando se realice una jornada de este tipo en el país, y cómo se controlará el consumo, entre otras cosas, porque los colombianos podrían optar por comprar, en mayor medida, cuando se realice el día sin IVA.

Aunque el presidente no dio mayores detalles de la iniciativa, cabe aclarar que solo permitiría el pago con tarjeta de crédito o débito. Con base en esto, surgen interrogantes sobre si los beneficiados serán los bancos porque el consumidor está obligado a comprar con dinero plástico; ante esto, la congresista afirmó que no es así, que el proyecto no busca eso para la banca, sino darles un alivio a los colombianos.