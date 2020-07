green

“Habíamos estimado que este día sin IVA no iba a ser exitoso”, dijo el dirigente gremial en Caracol Radio. “Entendíamos que había algunos impedimentos legales o jurídicos para el aplazamiento, pero nos alegramos de que hayan encontrado la salida porque, la verdad, con todas las restricciones, los cerramientos y confinamientos que hay en este momento, pues obviamente estimábamos que este día sin IVA podría ser un fracaso”.

Advirtió que no se esperaba mucho tampoco con las ventas virtuales. “La capacidad de las plataformas, por un lado, y por otro lado las pequeñas empresas, que son el 96 %, no todas están preparadas para tener ventas virtuales”.

Para Cabal, “había una especie de discriminación, en el buen sentido de la palabra, y muchos empresarios pequeños y medianos no tendrían acceso a gozar del día sin IVA, y también gran parte de la población que no está virtualizada no tendría acceso a beneficiarse del descuento”.

Sobre los comerciantes que se habían aprovisionado para este día sin IVA, Cabal dijo que ese aprovisionamiento queda en inventarios. “Es mucho más importante hacer un día exitoso sin restricciones como las que hemos estado viviendo en las últimas semanas, para mayor provecho no solamente de los comerciantes sino también de los consumidores”, dijo.

Preguntado sobre cuándo cree que debería ser el tercer día sin IVA, el dirigente gremial respondió: “Sin lugar a dudas, cuando ya hayamos superado todos los cierres y confinamientos y también los alcaldes hayan superado las restricciones de establecer toques de queda, especialmente durante los fines de semana”.