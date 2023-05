Según los datos revelados por el Banco de la República, la deuda externa de Colombia en febrero de 2023 alcanzó un total de US$ 187.772 millones, lo que representa un aumento del % 8,68 en comparación con el mismo mes del año anterior. Además, esta cifra supera la deuda externa de enero de 2023, que fue de US$ 187.012 millones millones de dólares.

(Le puede interesar: Banco de la República dio una noticia que le caerá muy bien al bolsillo de los colombianos)

Esto convierte a la de enero en la deuda externa más alta que ha tenido Colombia en términos de dólares desde que se tienen registros.

En cuanto a la relación entre la deuda externa y el Producto Interno Bruto (PIB), la deuda externa en febrero de 2023 representó el 54,5 por ciento del PIB nacional, una leve subida en comparación con el 54,4 por ciento registrado en febrero de 2022. Esta cifra también representa la deuda externa más alta en términos de tamaño de la economía desde que existen registros.

La deuda pública en febrero de 2023 fue de US$ 106.982 millones de dólares, un aumento del 5,24 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. Mientras tanto, la deuda privada alcanzó los US$ 80.790 millones de dólares, un incremento del 13,61 por ciento en comparación con febrero de 2022.

En enero pasado, la deuda externa del país se ubicó en US$ 187.012 millones, superior en un 8,84 % frente a los US$ 171.828 millones registrados en el mismo mes de 2022, y estuvo por encima de la de diciembre pasado de US$ 184.109 millones.

Lee También

Estas cifras muestran que la deuda externa de Colombia sigue en aumento, lo que puede tener implicaciones en la economía del país. Es importante que se tomen medidas para controlar este crecimiento y evitar un impacto negativo en el futuro.