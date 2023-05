Sotheby’s subastará en Ginebra el anillo Laguna Blu, incrustado con un diamante azul de 11,1 quilates y por el que la casa británica estima que puedan ofrecerse en torno a 25 millones de dólares, lo que la convertiría en la joya más cara de la firma italiana Bulgari.

La prestigiosa casa de subastas pondrá a la venta una veintena de joyas el próximo 16 de mayo en una puja que tendrá lugar en el lujoso hotel Mandarin Oriental de la ciudad suiza.

Así luce el diamante:

Spotted: The @Bulgariofficial Laguna Blu Diamond makes its #MetGala📷 debut on the 2023 red carpet worn by @priyankachopra.

Estimated over $25 million, the 11.16 carat Fancy Vivid Blue Diamond is heading to Luxury Week at #SothebysGeneva later this month. #SothebysJewels https://t.co/g0190d3NCd

— Sotheby's (@Sothebys) May 2, 2023