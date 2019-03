De acuerdo con un tuit del analista de mercado de juegos digitales en China y el sudeste asiático Daniel Ahmad (@ZhugeEX), Nintendo Japón ofrece a sus empleados un salario que anualmente promedia los 90,3 millones de yenes, es decir alrededor de 80.700 dólares.

Esto quiere decir que un empledo de la compañía se ganaría alrededor de 6.750 dólares (20,2 millones de pesos) al mes por trabajar alrededor de 7 horas y 45 minutos diariamente.

Not sure if new info but noticed this after the update on the Nintendo (NCL) recruitment page. Stats for Japan only-

No of Employees – 2,271

Avg age – 38.6

Avg length of employment – 13.5 yrs

Avg work day – 7hrs, 45mins

Avg annual salary – $80,000https://t.co/e0qKxJzqAK pic.twitter.com/Z0LTFEQ6I4

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 1, 2019