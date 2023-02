Liliana y Mauricio, una pareja de esposos, son los soñadores y protagonistas de esta historia. Ellos son unos enamorados de la música y de la mixología y esas fueron las semillas que hicieron florecer a El Club, un pequeño bar que cautivó con sus cócteles a los habitantes y visitantes de Guatavita (municipio de Cundinamarca muy reconocido por su bella laguna).

Liliana es trabajadora social y Mauricio, antes de La Cava Guatava, era docente de la Universidad Javeriana y asesor de proyectos sociales. Luego, hicieron lo que muchos quisiéramos: volver las pasiones, hobbies y gustos en una profesión. Y es que además de melómanos y fans de las bebidas, también lo son de la buena comida. Así nace la idea de acompañar la música y los cócteles con más sabores y experiencias únicas.

Según nos contó Liliana, surgió la oportunidad de seguirle pedaleando a su emprendimiento, adquiriendo el sitio contiguo a El Club para sumarle al negocio los servicios de restaurante. Sin embargo, llegó el hecho que partió (y paró) la vida de todos los habitantes del mundo: la pandemia. No obstante, el COVID-19 no fue un impedimento para frenar los sueños de Liliana y Mauricio. Las obras de su emprendimiento pararon, pero encontraron una ruta en un camino que parecía no tener salida.

“Era muy difícil salir de aquí de Guatavita; era un pueblo fantasma. Entonces, pedimos un permiso en la Alcaldía donde hacía constar que nosotros podíamos llevar productos a Bogotá de lo que nosotros estábamos haciendo en el restaurante; lo que hacíamos era llevar carnes, huevos de campo y, con la asociación de mujeres del municipio, yogures funcionales. Empezó a gustar tanto que, con las carnes del restaurante, también comenzamos a hacer cenas virtuales con música. Nosotros dábamos las indicaciones y entre amigos cocinaban al tiempo, mientras compartían a través de las pantallas de sus computadores. Ese fue el emprendimiento que montamos para poder sobrevivir en la pandemia”, contó Liliana.

Cuando todo volvió a la normalidad, seguirle pedaleando al emprendimiento no fue una tarea nada fácil. Pero después de préstamos y mucho trabajo, La Cava Guatava se volvió una realidad. ¿Pero cómo se pasó de El Club a La Cava Guatava? Aquí llega otro integrante de la familia a jugar un papel preponderante. Se trata de Hernán, el hijo de Liliana.

“Yo antes trabajaba en manejo de marca y fotografía, pero en una empresa de construcción y luego en otra de productos farmacéuticos. Yo siempre tuve el conflicto de que trabajar en esos lugares no me llenaba, pero llegó el proyecto del restaurante y la historia fue otra. La idea era tener un espacio agradable, que no fuera solo la comida y que se distinguiera del restaurante clásico. Ellos (Mauricio y Liliana) querían enfocarse mucho por el lado de los vinos, cócteles y cerveza porque ya venían trabajando con eso y no querían perder esa esencia. A mí se me ocurrió asociar que fuera un lugar apto para guardar vinos, pero también que no se perdiera la noción rápida de que se trataba de un restaurante y así nació el nombre La Cava Guatava, que, además de rimar, integra el nombre del municipio donde queda el restaurante”, explicó Hernán, quien además maneja la cuenta de Instagram de la marca y coordina las experiencias con los chef del restaurante.

¿Cómo son las experiencias en La Cava Guatava? Hernán aseguró que “la idea es que los clientes no se queden solo con la carta. Yo me reúno con el equipo de cocina, del bar y de servicio y lo que hacemos es arrojar ideas de cómo armar las experiencias. Para estas, nosotros vendemos la silla y con este cupo viene un menú de 5 pasos que cambia cada mes. Lo que quisimos fue desafiarnos a nosotros mismos y ser muy creativos”.

Ha sido tanto lo que se le ha pedaleado a este emprendimiento que a La Cava Guatava han ido grandes personalidades como el expresidente Cesar Gaviria, el chef de El Cielo Juan Manuel Barrientos o la actriz Katherine Porto.

Además, el primer 5 que obtuvo La Cava Guatava en Tripadvisor fue el del Gerente de Grupo Nutresa. “Vino 2, 3, 4 veces y siempre le corrimos sin saber quién era. Hace como 5 meses nos preguntó qué hicimos para crecer tanto”. Él le confesó a Liliana que hizo la pregunta porque tenía problemas con algunos de los restaurantes que manejaba y uno ellos era El Corral, reconocida franquicia de hamburguesas en Colombia.

Otra anécdota qué refleja cómo La Cava Guatava impacta en sus comensales la protagoniza el chef Pablo Naranjo, quien ha trabajado en restaurantes con estrellas Michelin. Esto fue lo que escribió en su cuenta de Instagram sobre la trucha del restaurante de Liliana y Mauricio:

“¿Les ha pasado que un día cualquiera, a eso de las 9 p.m., se les antoja un plato que comieron durante un paseo? Bueno les cuento que en este momento me sueño esta trucha al ajillo que me comí en La Cava Guatava, en Guatavita”.

Más allá del trabajo, la rica comida y el buen servicio: el otro secreto que hizo crecer a La Cava Guatava

La llegada de los datáfonos Bold a La Cava Guatava marcó otro de los grandes hitos que le permitió a este emprendimiento seguir creciendo.

“Aquí (en Guatavita) antes no se aceptaban tarjetas crédito y débito. Nosotros somos pioneros del municipio en ese aspecto y con el datáfono obviamente las ventas crecieron. Cuando llaman o llegan al restaurante, la pregunta que nos hacen es: ‘¿ustedes aceptan tarjetas de crédito?’ y para nosotros es un alivio responder que sí”, explicó Liliana.

“Si no tuviéramos los datáfonos de Bold, las ventas no reflejarían lo que nosotros quisiéramos”, agregó la emprendedora.

Asimismo, dijo que Bold no los ha dejado botados nunca, así se presenten problemas de señal. Además, “son muy claros, mandan reportes diarios y son muy organizados. Eso a uno como emprendedor lo ayuda mucho porque aquí toca ser contador y más; a uno como emprendedor le toca hacer de todo”.

“Yo fui testigo de la transición de cuando no teníamos datáfono a cuando llegó Bold y el cambio fue impresionante”, complementó Hernán, a lo dicho por su madre.

Liliana, Mauricio y Hernán son una familia que demuestra que pedalearle a un emprendimiento da sus frutos y más si se encuentra al aliado ideal.

