Las mujeres con crédito en Colombia tienen mejor perfil de riesgo que los hombres con crédito, en parte debido a que son más cumplidas en sus obligaciones, pero siguen existiendo brechas en los montos promedio desembolsados, a favor de los hombres, incluso cuando eliminamos diferencias existentes entre hombres y mujeres en términos de perfil de riesgo e ingreso estimado.

Un análisis de TransUnion permitió identificar varios puntos clave de la relación de los consumidores colombianos con el crédito y en particular de la mujer, a propósito de la conmemoración de su día universal este 8 de marzo. Por ejemplo, la vida crediticia de las mujeres inicia en 1 de cada 3 casos (34%) con una tarjeta de crédito, al igual que la de los hombres, pero con una mayor participación de microcrédito como primer producto (27%) que los hombres (25%).

Si consideramos al total de mujeres con crédito en Colombia, estas tienen en general mejor perfil de riesgo que los hombres con crédito, y una menor participación de ingresos más altos.

En particular, mientras que el 52% de las mujeres con crédito se ubican en segmentos de riesgo medio (prime) o mejores, esto ocurre para el 47% de los hombres. Por otro lado, con respecto al ingreso estimado, el 18% de las mujeres con crédito tienen ingreso estimado mayor a 4,1 SMMLV, en comparación con el 23% de los hombres.

En el total de nuevos créditos, que no necesariamente corresponden a la primera experiencia de crédito de la persona, la participación de las mujeres al cuarto trimestre de 2023 fue diferente según el producto.

En microcrédito y vivienda, la participación de mujeres en nuevos créditos fue mayor a la de los hombres (55% y 52% del total, respectivamente). En créditos de vehículo la participación de mujeres fue menor, con un 40% (frente a un 60% de los hombres).

De forma similar a lo observado para el total de consumidores con crédito, la distribución de las originaciones según experiencia crediticia y edad presentaron participaciones similares tanto en hombres como en mujeres en los principales productos de crédito. Sin embargo, se observan diferencias importantes en la distribución del ingreso estimado en favor de los hombres y del nivel de riesgo en favor de las mujeres:

La participación de consumidores con ingreso estimado mayor a 4,1 salarios mínimos fue de 17% en las originaciones totales de mujeres, frente a 20% en las de los hombres—esta diferencia es mayor en nuevos créditos de vivienda, donde 32% de las originaciones de los hombres corresponden a ingresos superiores a 4,1 salarios mínimos, en comparación con el 22% de las mujeres.

En términos de distribución por nivel de riesgo, las mujeres suelen tener un mejor perfil de riesgo que los hombres para el total—59% de las originaciones a mujeres son de perfil de riesgo por encima de prime en comparación con 57% de las originaciones a hombres.

Frente a los desembolsos, se observan diferencias importantes—en promedio son 16% menores para las mujeres. Estas diferencias son mayores en microcrédito y libre inversión, en los que los desembolsos promedio de nuevos créditos para mujeres son 22% y 19% menores que los de los hombres, respectivamente. De manera interesante, en libranza, montos promedio desembolsados para hombres y mujeres son iguales.

Si controlamos por las diferencias existentes en ingresos, las diferencias en desembolsos promedio disminuyen, pero no desaparecen—en particular para consumidores con ingreso estimado entre 1,7 y 2,3 salarios mínimos, se observa que el desembolso promedio de nuevos créditos para mujeres es 6% menor al de los hombres.

De la misma forma controlando por riesgo, las diferencias en desembolsos promedio también disminuyen, pero se mantienen—montos promedio pasan de ser 17% más bajos para el total de las mujeres, a 14% más bajos en el caso de mujeres prime.

En línea con estos resultados, nuestra encuesta de Consumer Pulse, que nos permite conocer las perspectivas de los consumidores en torno a temas como el acceso al crédito, nos muestra que un menor porcentaje de mujeres cree tener acceso suficiente.

En particular, el 36% de las mujeres encuestadas creen tener acceso suficiente, en comparación con el 45% de los hombres. Además, un menor porcentaje de mujeres cree que su aplicación sería aprobada si necesitara un nuevo crédito—53% frente a 56% de los hombres. Algunas razones por las cuales las mujeres encuestadas creen que su aplicación sería rechazada incluyen su situación de ingresos y empleo (20%, vs 24% en hombres) y su historial crediticio (15%, vs 13% en hombres).

Al corte del cuarto trimestre de 2023, la mora de 60 días o más a nivel de consumidor fue de 13,8% para hombres frente a 11,2% en las mujeres. Además, el deterioro año contra año en la tasa de mora de hombres fue mayor, de 301 puntos básicos vs 260 pbs en mujeres.

La mora de 60 días o más a nivel de saldos fue de 6,7% para hombres vs 5,2% en mujeres. La mayor diferencia se observó en libre inversión (10,4% en hombres vs 8,7% en mujeres).

En parte explicando este mejor comportamiento, la carga financiera de las mujeres, es decir, el porcentaje del ingreso mensual destinado a pagar las obligaciones de crédito es menor a la de los hombres. En particular, en diciembre de 2023, este indicador se ubicó en 35% para las mujeres y en 38% para los hombres. Sin embargo, las mujeres tuvieron un mayor aumento año contra año, de 2,0 puntos porcentuales, frente a 1,3 puntos porcentuales para hombres.

De acuerdo con nuestra más reciente Encuesta de Consumer Pulse, este mejor comportamiento de las mujeres también podría estar asociado a una mejor planificación por parte de las mujeres—según la encuesta, un 63% de las mujeres encuestadas indicó estar ahorrando más como forma de prepararse para momentos difíciles, en comparación con un 52% de los hombres.

Finalmente, con respecto al comportamiento de nuevos créditos, 6 meses después de originados, observamos que, del total de cuentas originadas en el sector financiero y solidario en el primer semestre de 2023, el porcentaje de cuentas en mora a los 6 meses de originadas fue de 7,0% para hombres vs 5,4% para mujeres. Esta diferencia a favor de las mujeres se mantiene incluso al controlar por riesgo—si analizamos el total de cuentas originadas para consumidores prime, es decir, de riesgo medio, en el sector financiero y solidario en el primer semestre de 2023, el porcentaje de cuentas en mora a los 6 meses de originadas fue de 8,4% para hombres vs 6,5% para mujeres.

