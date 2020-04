El propósito es que la economía vuelva a reactivarse de forma gradual y por eso, además de las labores expuestas a comienzos de esta semana, se sumarán otras que también hacen parte de los sectores de construcción y manufactura.

Entre los sectores habilitados están: textiles y confecciones, cartón y papelería, sustancias químicas y metalúrgicas. También tendrán permiso para salir a trabajar las personas dedicadas a calzado, marroquinería, maderas y mantenimiento a maquinaria y equipos.

Según el ministro Restrepo, la prioridad del Gobierno es preservar vidas humanas, pero simultáneamente se abren oportunidades de empleo para muchos colombianos. Sin embargo, advierte que se deben cumplir las normas de bioseguridad.

“Aquella empresa que no cumpla, no puede entrar; pero también aquella empresa que una vez iniciado su proceso productivo incumpla esos protocolos de bioseguridad será cerrada de forma inmediata”, explicó Restrepo a CM&.

Bogotá es la ciudad en la que más ha sido polémica la decisión de retomar labores, entre otras cosas, porque es la que más casos registra de coronavirus en el país. Ante el anuncio del Gobierno, el secretario de Salud de la capital, Alejandro Gómez, aseguró que se pueden presentar más contagios desde este lunes 27 de abril.

“Si hay más personas en el espacio público y en el transporte público, no podemos esperar que los números no aumenten, el pico de la curva no ha llegado. No se puede dar una falsa sensación de que esto ya pasó, tanto el Gobierno como nosotros advierten con claridad que el pico de la enfermedad no ha llegado”, advirtió el secretario, en Noticias Caracol.