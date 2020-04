Aunque la mayoría de mujeres acataron la norma del Distrito para evitar la propagación del COVID-19 en la ciudad, la Policía sorprendió a algunas que salieron de su casa sin justificación, por lo que se hicieron acreedoras a una sanción económica de 936.320 pesos contemplada en el Decreto 106 de la Alcaldía de Bogotá.

Es de recordar que el Decreto estipula que la medida aplicará hasta las cero horas del próximo 27 de abril y señala que los hombres de la capital solo podrán salir los días impares, mientras que las mujeres lo harán los días pares, con alguna excepciones.

“Yo dije que no iba a salir. Por mí, no salía de mi casa, pero a mí me están diciendo que vaya a trabajar”, dijo Jackeline, otra de las infractoras del ‘pico y género’ al noticiero.