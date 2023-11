Uno de los factores más importantes que actualmente inciden progreso económico de un país, es la iniciativa que tienen sus habitantes para emprender a través de un nuevo negocio.

Este impulso, conocido comúnmente como emprendimiento, se ha vuelto parte esencial del crecimiento de la actividad económica, los índices de empleo, la facultad de innovar y el fortalecimiento de los mercados internos.

En Colombia esta no es la excepción, pues según una publicación de la Universidad del Rosario, de las 310.731 nuevas empresas registradas para el cierre del año 2022, el 62,5 % fueron emprendimientos de personas naturales liderados por mujeres, el 73,8 % corresponden a personas naturales y el 26,2 %, a sociedades.

Sin embargo, actualmente el país atraviesa un complejo panorama con respecto a estas iniciativas, según estudio de Confecámaras el 33,5 % de las empresas del país sobreviven al término de 5 años, entre otras cosas, por falta de rigurosidad en sus finanzas.

“Al empezar un negocio se requiere de una inversión inicial muy alta, y muchas veces no se cuenta con este monto, por lo que se suele recurrir a préstamos que ayuden a poner este capital semilla, sin embargo, se recomienda tener en cuenta que antes de adquirir este tipo de obligaciones se evalúe la forma en la cual se pagará. Además, es muy común que los emprendedores soliciten préstamos para poder cubrir otras deudas que no han podido pagar, algo que no se recomienda hacer, puesto que el problema no se está solucionando de raíz, por lo cual, se aconseja planificar cada movimiento teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta”, afirmó Juan Sebastián Rojas, experto en finanzas personales de Bravo.

Partiendo de este panorama, el experto financiero brinda algunos consejos que deben tener en cuenta aquellas personas que quieren emprender en Colombia.

Organización financiera: en primer lugar, un emprendedor debe ser organizado con las finanzas propias y las del negocio, esto ayudará a que tenga claros todos los movimientos que se realicen. Para lograrlo, puede hacer uso de herramientas digitales que le permitan registrar sus ganancias y gastos, lo cual le dará una visión más clara del dinero que está invirtiendo y cómo este le genera rentabilidad.

También es importante destinar un porcentaje de sus ingresos a la inversión y el ahorro, esto derivará en un aumento de capital y en caso de alguna emergencia o imprevisto que sufra, la empresa podrá afrontarla de forma tal que no afecte su estabilidad económica.

Conocimiento financiero : la educación financiera es muy importante, ya que no solo le ayudará en el manejo de su proyecto, sino también en el aspecto personal, por ende, continuar aprendiendo sobre finanzas y cómo manejarlas le será muy útil.

Estar preparado ante emergencias : es recomendable que dentro de las finanzas del emprendimiento se tenga contemplado un fondo de emergencia, el cual sirva como colchón ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en el futuro, y en caso de que sea necesario usarlo, no se vea afectada la estabilidad económica personal ni la del negocio.

Frente a los préstamos: Para adquirir una deuda, los emprendedores deben tener en cuenta que, si bien puede ser un método de financiamiento importante para empezar a ejecutar la idea de negocio, la responsabilidad que se va a asumir es enorme, por tal motivo, es importante identificar si el préstamo que se va a solicitar tiene un fin justificado.

Adicionalmente, frente a la posibilidad de recurrir a préstamos que sirvan de capital semilla para dar vida al emprendimiento, es necesario que, antes de adquirir este tipo de obligaciones, se evalúe los métodos de pago que se utilizarán para saldar dicha deuda con el objetivo de evitar que a futuro se generen problemas de endeudamiento o se ponga en riesgo la estabilidad financiera del emprendimiento.

“Si bien, cuando se empieza un negocio, el nivel de inversión es muy alto, se recomienda desde un principio clasificar los gastos que se tendrán, teniendo en cuenta su nivel de prioridad, es decir, entender cuáles de ellos son realmente una necesidad, esto puede ayudar a reducir considerablemente los montos del desembolso inicial y permitirán pagar de forma adecuada las obligaciones adquiridas para materializar el proyecto”, puntualizó Rojas.

Cabe destacar que, para todos aquellos jóvenes emprendedores que están iniciando su idea de negocio, es fundamental no gastar más de lo que se gana, ya que si no se tiene un control de las arcas del negocio, lo más probable es que se generen vacíos financieros que a futuro afectarán considerablemente la estabilidad económica del emprendimiento.

