El jefe de la cartera de Hacienda fue muy claro y señaló que el Gobierno no ha contemplado las opciones de volver Colpensiones un banco o incluso privatizar ese fondo público de pensiones. Varios medios habían rumorado que la idea era firme dentro del Gobierno, luego de unas declaraciones del presidente de Colpensiones.

Ocampo dijo a Pulzo que, más allá de que esas determinaciones no son finales, el Gobierno no ha planteado hasta el momento tomar esa dirección con Colpensiones.

El ministro Ocampo habló este jueves 26 de enero en un evento del BID, en Bogotá:

“Me están preguntando por las cosas que todavía no se han decidido, entonces no puedo decir nada. Pero eso del banco sí dije que el Ministerio de Hacienda no acepta que Colpensiones se convierta en un banco. En ninguna parte del mundo el fondo de pensiones es un banco”, manifestó Ocampo a Pulzo.