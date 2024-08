La reliquidación de la pensión es un proceso mediante el cual se recalcula el monto de una pensión ya reconocida, con el fin de ajustarla a una nueva situación o información que pueda afectar su valor, por eso, cientos de jubilados han caído en malas informaciones solicitando que les efectúen este requerimiento.

Tal es el caso, que varios pensionados han acudido a oficinas de Colpensiones en Cartagena basados en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que menciona que el conteo de semanas y años para la consolidación de las prestaciones económicas cambiará, ya que no se hará teniendo en cuenta meses de 30 días o años de 360 días, sino que se considerará el número de días que tenga el mes.

Ante esto, Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, habló con El Universal y aclaró que: “Lo que están haciendo algunos abogados es engañar a los ciudadanos, diciéndoles que por un pago de, por ejemplo, 500.000 pesos por representarlos, estos podrán obtener hasta 20’000.000 de pesos al culminar los procesos. Esto no es así y está creando falsas ilusiones entre las personas que reciben un salario mínimo de pensión“.

Igualmente, el funcionario mencionó que este fallo se refiere a un caso particular y no aplica para todos los pensionados en general. De esta manera, hizo un llamado para que no se confunda el texto, ya que llevaría a muchos ciudadanos a gastar dinero innecesario en procesos que no darán los frutos esperados.

“Pueden tener 1.500 o 1800 semanas cotizadas, eso no cambia en nada el monto mensual. Si reciben el mínimo, pues seguirán recibiendo el mínimo; eso no va a cambiar. Y es justamente esa falsa ilusión de un aumento la que está haciendo que muchos pensionados se dejen engañar por algunos abogados mañosos”, agregó Dussán a ese medio de comunicación.

Igualmente, el llamado es a tomar decisiones bien informadas sin caer en falsas cadenas o datos errados y enfatizó en que si esta sentencia se llegara a aplicar a todos los pensionados, el costo subiría a la cifra de 22 billones de pesos, lo que la haría completamente insostenible.

¿Qué es la reliquidación pensional?

De acuerdo con Colpensiones y el Tribunal Superior de Medellín, consiste en volver a liquidar el monto o valor de la pensión para incluir factores o conceptos salariales que no fueron tenidos en cuenta, con lo que se incrementa el Ingreso Base de Liquidación (IBL), lo que a su vez incrementa la mesada pensional.

