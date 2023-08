En Colombia, hay muchas personas que no logran ingresar a una empresa para trabajar por diferentes motivos; ya sea por no aprobar las pruebas, falta de oportunidades, no cumplir con los requisitos, entre otros.

También, existen casos en los que una persona está trabajando en determinada compañía, pero no se siente bien en la misma, por lo que empieza a buscar otras alternativas.

Para esas situaciones, existen alternativas para poder trabajar sin necesidad de estar vinculado a una empresa directamente con contrato, como el ‘freelance’.

Qué es ‘freelance’

El ‘freelance’ consiste en una modalidad de trabajo independiente que ofrece sus servicios a las empresas con un servicio tercerizado.

Por su parte, el ‘freelancer’ puede pertenecer a cualquier rubro: desde programación, edición, diseño o ventas hasta educación o arte. En el país hay 3 trabajos muy demandados en ese sector.

El trabajo por cuenta propia se organiza y aborda a través de diferentes proyectos, ya sea con una misma marca o más de una y se maneja, por lo general, con contratos para tareas puntuales.

La tendencia ‘freelance’ en el mundo no para de crecer y esto se debe, en gran medida, a que ofrece alternativas a las personas para poder depender de si mismos sin necesidad de estar vinculados a una empresa.

Qué implica ser ‘freelancer’

Los dos puntos más destacados radican en la posibilidad de gestionar los propios tiempos y desempeñarse de forma remota, desde cualquier lugar del mundo.

Sin embargo, hay mucho más que poner en la balanza a la hora de decidirse por esta modalidad laboral.

Ventajas de ser ‘freelance’

Estas son algunas ventajas que hay en el modelo de trabajo, que también lo puede encontrar a través de plataformas:

Horarios flexibles

Esta es una de las ventajas más notables del freelance, ya que permite al profesional avanzar a su tiempo, siempre que se cumplan los requerimientos y las fechas de entrega acordados con la empresa asociada.

Trabajo remoto

La mayoría de los trabajadores independientes no asisten a la oficina de la empresa para la cual colaboran. Esto permite trabajar desde casa, en un espacio de coworking o, incluso, avanzar con las tareas en medio de un viaje.

Cuánto gana un ‘freelance’ en Colombia

Las ganancias de los trabajos ‘freelance’ son definidas por el propio profesional.

Cuando se contacte con la empresa con la que va a trabajar, dicho cobro se hará con base en el nivel de conocimientos, la experiencia y las habilidades, junto con las tareas y responsabilidades que ellos propongan.

Desventajas de ser ‘freelance’

Ahora, estas son algunas de las desventajas de ser freelance:

Menos garantías laborales

Al no estar en una relación laboral de dependencia, hay algunas garantías que no va a tener. Las más importantes son el pago de prima, las vacaciones y licencias, sin mencionar las prestaciones sociales como el aporte a la pensión, cesantías o salud.

En este sentido, lo mejor es planificar los ingresos y egresos financieros con tiempo.

Cantidad de trabajo variable

De la mano con la idea de que cada profesional independiente es responsable de conseguir nuevas oportunidades para mantenerse activo en su trabajo, se da la situación de que el flujo y la cantidad de trabajo es intermitente.

Habrá momentos de mayor carga, que vendrán recompensados con experiencia y buenas ganancias, y otros donde será necesario acudir a ahorros y dedicar más energía a la búsqueda de nuevas propuestas.

Autogestión de los cobros

Si está trabajando para un cliente honesto y responsable, esto no será un problema.

No obstante, existen casos en los que los clientes o empresas a las que realizó determinado trabajo, no cumplan con el pago en los plazos que se pactaron, por lo que deberá empezar a realizar dicho cobro, generando un desgaste y, en ocasiones, disgustos.

De igual manera, conforme vaya ganando experiencia va a tener más libertad para elegir con qué clientes va a trabajar. Así, podrá decidir con quién colaborar para que no haya problemas ni imprevistos a la hora del pago.