Pese a que la entidad asegura que ya se solucionó el problema, los usuarios se siguen quejando porque, además del problema en los retiros, no pueden realizar transacciones en canales virtuales, datáfonos y otros movimientos en cajeros.

Los inconvenientes se presentaron en varias ciudades del país.

“@Bancolombia está caído sistema… no deja entrar aplicación, no sirve cajero, no sirve PAC, no sirve nada! Por que no notifican a los clientes?”, dice la queja de uno de los usuarios en la mañana de este sábado.