El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, reveló en entrevista con Valora Analitik en Bogotá sus previsiones del negocio bancario en el año 2024, así como su visión de lo que podría ser el futuro de las tasas de interés.

“El año es retador, las perspectivas de crecimiento son bajas, lo cual tiene, digamos, unos retos. Claramente venimos con una inflación que está alta, a pesar de que ha bajado, y está la perspectiva de la baja de la tasa por parte del Banco de la República y por lo tanto en la economía”, dijo el banquero.

Su visión, dijo, es que el impacto de la baja de la tasa se sentirá más hacia el segundo semestre del presente año.

Por lo tanto, Mora dijo que en Colombia persistirá una situación de tasas de interés altas y, por lo tanto, de carga financiera alta en los negocios y en las personas. “Eso hace que el año sea retador y que tengamos la suficiente capacidad para gestionar con nuestros clientes esa situación”, agregó.

Por el otro lado, aseguró que no hay mucha demanda de crédito debido al bajo crecimiento de las tasas, lo cual genera que no hay mucha demanda.

Entonces, creemos que nos encamina hacia un 2025 que sí vemos de manera más positiva.

Previsión de ganancias y ROE

Datos de la Superintendencia Financiera muestran que a noviembre de 2023 Bancolombia superó los $ 5 billones de ganancias que, aunque son menores al saldo de un año antes, representa que se llevó alrededor del 70 % de las utilidades del sector bancario local.

Al respecto, Mora dijo que no cree que “esa dinámica se mantenga porque claramente el 2023 tuvo unos efectos de liquidez, de tasas de interés y de Cefen que nosotros habíamos gestionado de manera anticipada. Entonces, no creemos que eso sea una circunstancia que se vaya a repetir durante el 2024, no vamos a tener una participación tan alta en las utilidades. Es decir, va a haber una distribución mayor entre las diferentes entidades financieras”.

En cuanto al retorno para los inversionistas, el presidente de Bancolombia reiteró que se les ha anunciado a los inversionistas que tiene un ROE (retorno sobre la inversión) objetivo de alrededor del 14 % y “yo creo que hasta eso es a lo que debemos estar caminando”.

Recordó que al corte del tercer trimestre de 2023 el ROE iba en el 18 % o un poco más alto.

Tasas del Banco de la República bajarán moderadamente

Juan Carlos Mora le dijo a Valora Analitik que espera una reducción de tasas de interés del banco central este año, pero a un ritmo moderado.

“Yo creo que va a haber una reducción de tasas. El Banco (de la República) va a ser cauto y lo va a hacer en reducciones pequeñas, viendo cómo se comporta la inflación y teniendo un monitoreo, si ve que la inflación empieza o que continúa la senda de manera inclusive más rápida de lo que tiene, yo creo que ahí puede hacer unas reducciones mayores, pero creo que el banco (central) va a ser cauto y va a ir poco a poco”.

La expectativa del mercado en general y del Gobierno es que las tasas de interés terminen el año 2023 en niveles del 8 % – 9 %.

