Una impactante publicación sacude las redes sociales: una usuaria colombiana expone cómo delincuentes hicieron transacciones millonarias desde el exterior utilizando su tarjeta de crédito vinculada a Bancolombia.

La supuesta víctima, después poner la queja correspondiente al banco, se enfrentó a una respuesta desalentadora: la entidad se negó a hacer el reembolso del dinero sustraído, alegando que no hay evidencia de errores operativos o humanos en la seguridad de sus productos financieros.

La mujer manifestó su frustración en las redes al relatar que, a pesar de tener las tarjetas físicas en su poder, los delincuentes lograron hacer transacciones desde el extranjero. El banco, mediante un mensaje automatizado, argumentó que la seguridad no fue comprometida desde su lado, sugiriendo que los criminales obtuvieron acceso a información confidencial como números de tarjetas, fechas de vencimiento y códigos de seguridad.

Bancolombia, en su respuesta, apuntó a la posibilidad de que una persona no identificada por el banco haya obtenido acceso a la tarjeta original o a datos sensibles.

Bancolombia contestó a la usuaria y reabrió el caso

En charla con Infobae, la usuaria relató lo que le pasó e insistió que ella no compartió sus claves con otras personas: “La semana pasada [entre el 4 y 8 de diciembre], como a las 6:00 de la mañana que me levanté vi el mensaje den que habían hecho compras en dólares, con mi tarjeta de crédito. Eso fue como a las 2:00 a. m.”.

Después de llamar a Bancolombia, la entidad le comentó que “si ellos comprobaban que no era fraude, sino una compra hecha desde una cuenta por la que, anteriormente ya había realizado transacciones con ellos, dejaban el proceso ahí”. Sin embargo, sí se habría confirmado fraude, dice la ciudadana.

“Pasaron a servicio técnico, validaron que era fraude. Yo tenía la tarjeta de crédito conmigo, por lo general no la saco, y, adicionalmente, para hacer compras con ella deben tener mi cédula, mi número de teléfono, etc”, expuso la mujer en charla con el citado medio.

El banco, después de lo publicado por la mujer en redes sociales, volvió a comunicarse con la víctima y le dijo que se revisará bien lo ocurrido. No obstante, la firma no volvió a contactarse con ella, hecho que le ha provocado serios inconvenientes económicos. Se espera que en las próximas semanas se pueda solucionar qué fue lo que pasó con el dinero, si es un error o no.

