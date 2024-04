La cuota de manejo es un cargo mensual que algunos bancos cobran por el uso y administración de la tarjeta. Sin embargo, varias entidades financieras han decidido marcar la diferencia eliminando este costo para ganar clientes.

Las tarjetas de crédito que no tienen cuota de manejo se presentan como una opción atractiva. Estos productos ofrecen a los usuarios la posibilidad de acceder al crédito sin incurrir en costos adicionales, lo que se traduce en un ahorro significativo.

Algunas tarjetas incluso ofrecen beneficios adicionales, como programas de recompensas, tasas de interés competitivas y promociones exclusivas, consolidándose como opciones completas para aquellos que buscan maximizar los beneficios de su tarjeta de crédito. No obstante, hay que revisar bien porque varias le cobran intereses desde el día que se hace la compra.

Tarjetas de Bancolombia, Banco de Bogotá y Nubank sin cuota de manejo

Tarjeta de crédito Libre American Express: esta tarjeta no le cobra cuota de manejo, pero sí intereses desde el primer día de la compra.

Tarjeta de crédito clásica Mastercard: sin cuota de manejo durante los primeros 6 meses si la solicita por Internet, luego cuesta 27.990 pesos.

Tarjeta de crédito clásica Visa Bancolombia: sin cuota de manejo durante los primeros 6 meses si la pide por Internet, luego cuesta 27.990 pesos.

La tarjeta de crédito cero rollo Visa no tiene cuota de manejo y tiene un cupo de entre 500.000 y 6’000.000 de pesos. Los usuarios pueden disponer de hasta el 30 % del cupo para hacer avances de dinero en efectivo. Sin embargo, cobra intereses desde el siguiente día de la compra.

Además, ofrece la tarjeta On Clásica, con un cupo de hasta 3’500.000 pesos, y de la On Gold, que tiene un cupo de hasta 10’000.000 pesos. Ambas cuentan con diferentes beneficios. Durante los primeros seis meses no se paga cuota de manejo.

También ofrece la Platinum Mastercard, que no tiene cuota de manejo durante seis meses y luego cobra 39.080 pesos.

La tarjeta Mastercard de este banco no cobra cuota de manejo. Además, ofrece una billetera virtual compatible con cualquier Datáfono y avances del 100 % de su cupo en efectivo. Eso sí, no tiene ‘cashback’, no tiene programas de recompensas, no da millas, no da puntos.

