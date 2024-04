Por: El Colombiano

Los pacientes han padecido históricamente la crisis del sistema de salud y la actual coyuntura no es la excepción. Denis Silva ha sido uno de los voceros de aquellos que a diario transitan entre consultorios, hospitales, clínicas y farmacias y que hoy tienen más preguntas que respuestas. El lema de Pacientes Colombia en redes sociales, refiriéndose al Gobierno Petro es: “potencia mundial de la vida o de la incertidumbre”.

Como paciente, ¿cómo ha vivido estos días recientes?

Es complicado. Me siento preocupado y atemorizado. Si se acaba el sistema, ¿quién me va a garantizar el tratamiento? Si me pongo en los zapatos de los ciudadanos que no conocen cómo funciona el sistema, pues me imagino que la crisis es 100 veces mayor.

Entonces el tema es muy muy caótico y cada trino del presidente aumenta la histeria colectiva, eso genera un impacto enorme y a veces creo que el señor presidente Petro no es consciente de eso.

Pacientes Colombia agrupa cerca de 200 organizaciones de usuarios, ¿cuál es su mensaje en este momento para la gente?

Un parte de tranquilidad para aprender a leer cada narrativa de todos los actores y nosotros somos uno de ellos. Por ejemplo, el comunicado de Compensar de este viernes. Uno sabe qué es lo que pasa y cuál es el proceso cuando una entidad solicita el retiro voluntario, pero el 99% de los ciudadanos no. La gente piensa que se va a liquidar ya y no es así.

La Superintendencia de Salud tiene que estudiar el tema. Mientras eso sucede pueden pasar meses. Compensar tiene que seguir atendiendo con las mismas condiciones a los usuarios. Es importante que la gente tenga claridad y sepa cómo funciona el sistema. Tampoco, de hecho, es que Sanitas y Nueva EPS vayan o puedan dejar de atender a los pacientes.

Y si no le cumplen a un paciente con la prestación del servicio, tratamiento o medicamentos, ¿qué debe hacer?

Si algún usuario ve que su EPS, la que sea, no cumple con prestarle el servicio tiene opciones. Por ejemplo, a los pacientes con cáncer que tienen quimioterapias, la EPS está en la obligación de garantizar la continuidad de su tratamiento. Si no, el usuario está en la obligación de presentar un PQR (peticiones, quejas y reclamos) para una respuesta más rápida.

En caso de una tutela para una EPS intervenida, hay dos agentes contra quienes se puede presentar: la Superintendencia de Salud, pues la norma dice que cuando se interviene una entidad es la Supersalud la que asume la parte administrativa y contractual y otra contra el interventor, en la misma acción de tutela. Es importante hacerlo porque la tutela está hecha para defender derechos fundamentales.

¿Qué decirle a las personas que han pensado en cambiarse de EPS en medio de esta coyuntura?

Creo que no es el momento para trasladarse de una EPS a otra. Los usuarios nos afiliamos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y dentro del sistema uno busca un operador que administre los recursos de salud. Por ejemplo, si un usuario de Nueva EPS o Sanitas se quiere trasladar hoy y mañana, sale un fallo de algún juzgado donde le ordena la Superintendencia de Salud revocar la medida de intervención, pues es peor.

Nosotros, de hecho, vamos a presentar una tutela para que se revoque la intervención de Nueva EPS y Sanitas. Y en el caso de Compensar menos. Si yo fuera usuario de Compensar no me trasladaría todavía porque lo que lo que manifestó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es que se van a reunir con Compensar para ver si llegan acuerdos y que no se vaya del mercado. No es el momento para tomar decisiones en caliente.

Si definitivamente, por diferentes razones, un paciente o su grupo familiar desea trasladarse, ¿qué debe hacer?

Les asiste su derecho. Son tres criterios cuando uno se va a trasladar de una EPS a otra. Si son pacientes que están en tratamiento, la norma dice que para poderse trasladar tienen que haber terminado su tratamiento y haber pasado dos años más. Pero también un paciente se puede trasladar cuando hay mala prestación del servicio y tiene que demostrarlo.

Tercero, tiene que escoger una EPS que no tenga los mismos problemas que la actual, ojalá con una buena red de servicios, que no tenga un número alto de PQR y que esté bien ranqueada y esa información se encuentra en la página de la Superintendencia de Salud.

El sistema de salud ya venía en crisis antes de la llegada del presidente Petro. Pero, ¿cuál ha sido el papel del Gobierno en estos casi dos años de mandato?

Veníamos con muchas complicaciones, pero con la llegada de Petro es como cuando usted va en un carro y tiene problemas de frenos y no se lo llevó al mecánico para que ajustara. Petro lo que hizo fue meter el acelerador para que se estrellara el carro.

Es imposible no recordar la famosa entrevista de Petro con Cambio donde explicó cómo se puede llevar a una crisis y lo mismo con las declaraciones de Carolina Corcho cuando fue ministra de Salud en las que dijo que había que inducir a una “crisis explícita” y tener un plan B que era la reforma a la salud. Según ellos, para resolver este problema tan grave, había que apoyar la reforma y eso no es cierto. Si hoy tuviéramos la reforma aprobada en el Congreso entonces viene el proceso de reglamentación, pero es que hoy tenemos varios problemas urgentes como la insuficiencia de los recursos. No deberíamos estar hablando de derecha e izquierda sino de cómo salimos de la crisis en la está el sistema de salud, pero desafortunadamente parece que el tema es ideológico y los pacientes estamos en un efecto sándwich, jodidos.

Precisamente, ¿qué panorama ve para los pacientes y qué acciones emprenderán como asociación? ¿Qué le diría al presidente Petro?

Nosotros vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Nueva York para poner el tema de la salud de Colombia como un llamado urgente. El señor presidente Petro, inicialmente, tuvo buena intención sobre la salud en los territorios. Es verdad que tenemos poblaciones que no reciben servicios de calidad oportunos, dignos y continuos.

El 60% de la red en infraestructura y en talento humano están en las cinco principales ciudades del país. No es lo mismo vivir con cáncer en estas cinco ciudades que irnos a las ciudades intermedias donde está el 30% de la capacidad instalada, pero también está lo que yo llamo la “Colombia electoral” y el Gobierno llama la “Colombia profunda”.

Llegan solamente en épocas de elecciones y después se olvidan de que hay poblaciones con menos de 30.000 habitantes y ahí los servicios de salud son precarios, pero la reforma a la salud no resolvía eso. Si quieren crear un puesto de salud en la Amazonía, pero no hay vías de acceso, conectividad, seguridad para el equipo médico.

La propuesta del Gobierno no resuelve los problemas estructurales. El mensaje respetuoso para el Gobierno es: presidente Petro, saque la ideología en la salud. El presidente tal vez debería demostrar generosidad y convocar a una mesa con todos los expertos del país, incluyendo a los pacientes y a los que piensan distinto.

