Zinedine Zidane publicó su escrito en el diario As de España, donde aclaró que la temporada sin títulos después de la cual dio un paso al costado estuvo marcada por situaciones que no lo tenían tranquilo.

“Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”, apuntó inicialmente.

Y agregó que no se valoró su trabajo: “Aquí se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores, con las 150 personas que trabajan con y alrededor del equipo… Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado”.

De hecho, tuvo palabras para Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid: “Quiero que se respete lo que hemos hecho entre todos”.

“Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiera sido un poquito diferente a la de otros entrenadores. No pedía privilegios, por supuesto que no, sino un poco más de memoria”, manifestó.

Por último, sacó a flote que había acuerdos ocultos entre dirigencia y periodistas para provocar su salida.

“Me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios de comunicación creaban interferencias negativas con la plantilla, creaban dudas y malentendidos”, puntualizó.

Zidane, de 48 años de edad, se apartó de su puesto luego de quedar segundo con la escuadra blanca en la Liga de España, llegar a semifinales en la Champions League y alcanzar dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Así presentó la carta el periódico ibérico: