La particular idea fue obra del equipo belga Lotto Soudal, en el que no hay colombianos y que decidió filmar a sus corredores en su momento más íntimo.

Sin embargo, no eran cámaras escondidas, ya que los ciclistas sabían en dónde estaba el lente para mirar hacia él y hablar acerca de sus sensaciones en la Vuelta a España.

De hecho, solo se alcanza a ver del pecho para arriba de cada competidor, por lo que no hay ningún tipo de exposición indebida.

Incluso, la ducha está iluminada y con micrófono para que los conceptos de los competidores se puedan escuchar y no interfieran con el sonido del agua.

Las grabaciones fueron publicadas en las redes sociales del conjunto europeo, en las que han contado con miles de ‘likes’ o ‘me gusta’.

Acá, los videos publicados por el equipo Lotto Soudal:

🚿 #LaVuelta21 shower talks🚿

In this year's @lavuelta, our guys are sharing their thoughts of racing a Grand Tour from the very inside of our team bus (but don't worry, we're not showing too much 🤣)

Yesterday, @Maximvangils and @FrisonFrederik talked about the prologue. pic.twitter.com/WYPphCyZNy

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 15, 2021