Luiz Felipe Solari estaba hablando ante los medios de comunicación luego del 1-1 de su equipo frente al club Red Bull de Campinas en la primera fecha del Campeonato Paulista cuando los dolores aparecieron.

El estratega, de 70 años de edad, mostró su incomodidad de un momento a otro y expresó: “No puedo más, disculpen”. Acto seguido, se levantó y se fue.

Posteriormente, sus asesores explicaron en Twitter que Scolari se había recuperado del dolor, ocasionado por una infección intestinal, y que había sido medicado. El mensaje también señaló que se le recomendó descanso en la concentración de Palmeiras con observación del médico del club.

Durante el encuentro, el único gol del equipo de Scolari fue obra del delantero colombiano Miguel Ángel Borja.

En video, el momento en el que sale de la conferencia:

Acá, su reporte de salud:

Informação atualizada do técnico SCOLARI. Ele está com infecção intestinal. Foi medicado e está sem dor. Vai dormir na concentração do Palmeiras sob observação do médico do clube. pic.twitter.com/vyYgtvdTcy

— Fellegger Agencia (@FelleggerAgency) January 21, 2019