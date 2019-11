“El incidente se produjo en la primera vuelta, en la curva 10, y la carrera se detuvo inmediatamente”, precisaron en un comunicado. “El indonesio de 20 años recibió primero tratamientos médicos al borde de la pista, antes de ser trasladado al hospital de Kuala Lumpur en helicóptero”.

Todos los pilotos de la Asia Talent Cup votaron a favor de mantener la segunda carrera del domingo en honor a Munandar, indicaron los organizadores.

Antes de las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP se guardará un minuto de silencio.

“Día triste en el motociclismo”, escribió en Twitter el campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Honda), que el domingo saldrá 11º luego de una caída en la calificación. “Descansa en paz, Afridza”.

Día triste en el motociclismo. Ha fallecido Afridza Munandar esta tarde tras un accidente en la carrera de la Asian Talent Cup! RIP Afridza! 🙏

Sad day for motorcycling. Afridza Munandar has passed away this afternoon after an accident in the Asian Talent Cup race! RIP Afridza🙏 pic.twitter.com/qe2xK6KgKf

— Marc Márquez (@marcmarquez93) November 2, 2019