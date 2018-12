Iván René Valenciano, actual comentarista de Fox Sports, indicó en ese canal que durante la época en la que militaba en Junior, Víctor Danilo Pachecho, volante y uno de los referentes del plantel, siempre le sacaba el cuerpo a patear desde los 12 pasos debido al miedo que le daban.

“Pacheco decía: no pateo penal porque me asusto”, expresó Valenciano para explicar que el momento que vive Junior, en el que varios de sus hombres no son efectivos en estos cobros, puede obedecer a que los nervios afectan más de la cuenta.

Ahora, este domingo 16 de diciembre, la escuadra rojiblanca disputará encuentro de vuelta de la final de la Liga Águila como visitante Independiente Medellín, serie que en su duelo de ida terminó 3-1 a favor de los atlanticenses.

Junior es favorito al título si se tiene en cuenta que la casa de puestas Rushbet paga 1,03 veces lo invertido por su coronación, mientras que da 11 veces lo jugado por el la conquista del trofeo por parte del Medellín.