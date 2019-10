En atención a la prensa local, el ‘Pibe’ se quejó de que la Dimayor no atienda las peticiones laborales que los jugadores del país están haciendo y apoyó las protestas que se vienen presentando durante el primer minuto de cada partido de la A y la B, tiempo en el que no se disputa el balón.

“Estamos pidiendo un diálogo, nada más. Me pregunto por qué no quieren dialogar”, indicó inicialmente. Y añadió que respalda a los deportistas debido a lo que pasó en su tiempo de jugador: “Estamos apoyando a los muchachos porque en la época de nosotros ni la salud nos pagaban”.

Luego fue más contundente: “Si no hay diálogo, el fútbol hay que pararlo. Ellos [Dimayor] no saben ni qué queremos; les pedimos diálogo y no quieren, ¿cuál es el temor? Si hay que parar, se para”.