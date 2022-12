La muerte de Andrés Balanta tiene conmocionados aún a los hinchas del fútbol en Colombia y en Argentina. El joven jugador de 22 años sufrió una descompensación el pasado martes cuando se encontraba entrenando y falleció en el hospital, pese a los intentos de reanimación que por más de 40 minutos se le hicieron.

“El señor Balanta habría muerto por cuestiones cardíacas, que serán confirmadas una vez que finalicen los estudios de anatomía patológica, según nos informó el médico que realizó la autopsia”, dijo a los medios de comunicación Ignacio López Bustos, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Homicidios Ia de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Días después de la noticia se han empezado a conocer reacciones a la muerte del volante ex-Cali. Una de ellas fue una amiga en Argentina, que publicó unas supuestas conversaciones con el jugador, minutos antes de su muerte.

En la charla, la mujer le pregunta al volante qué tiene y él le responde: “Me descompensé, estoy insolado de paso”. La amiga, que al parecer trabaja en un centro de estética, le recomienda tomar mucha agua por el fuerte calor que azota en el verano argentino: “Lo tendré muy en cuenta, muchas gracias. ¿Cómo va todo, amiga, noticias nuevas?”.

Finalmente, la mujer al conocer la terrible noticia escribió en sus redes un emotivo mensaje para su amigo: “Es increíble como la vida pasa en un segundo, lo que más dolor me causa es haber hablado con vos, saber que te sentías mal y no poder hacer nada, me parte el alma. Me parte el corazón negrito querido, descanza en paz. Te voy a querer siempre”, escribió en su Twitter.