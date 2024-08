En las últimas horas, muchas personas se desahogaron a través de redes sociales y expusieron su molestia sobre los problemas a la hora de comprar boletería para el partido de la Selección Colombia contra Argentina en septiembre.

Ante las quejas, Pulzo se comunicó con Tuboleta y desde la compañía explicaron cómo se desarrolló el proceso de ventas, que para muchos colapsó y los dejó sin el pan y sin el queso.

A través de X, un usuario aseguró que, a pesar de ingresar a la página en el tiempo establecido, se llevó una sorpresa cuando la plataforma lo mandó a hacer fila digital, la cual duraba 1 hora. Pulzo pudo conocer que a las 10.00 de la mañana, en la plataforma habían más de 80.000 personas peleándose por el cupo de un poco más de 2.5000 entradas.

Según el vocero, el proceso no tiene nada especial, pues tan pronto se adquiere la boleta se pasa a proceso de facturación, pero pueden surgir inconvenientes con la transacción y esto impide que fluya la misma.

“El sistema permite que las personas seleccionen las boletas e inmediatamente pasan a proceso de compra. Lo que puede suceder es que los procesos de compra no se concluyan porque la transacción no se puede finalizar o por factores como: falta de saldo en el medio de pago, medio de pago que no aplica a la preventa, fallas en el internet, por lo general estas son las más comunes”, sostuvo el vocero.