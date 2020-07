La carrera estaba programada para desarrollarse en formato reducido del 14 al 19 de agosto con 23 equipos, la mayoría de ellos selecciones nacionales procedentes de todos los continentes, lugares en los que la pandemia del coronavirus avanza con distintos grados de intensidad.

“Parece complejo garantizar escrupulosamente todas las precauciones de salud”, argumentó la información. Y agregó que para un evento así se necesitaría una “burbuja hermética” para proteger a los participantes.

Además, los organizadores señalaron que prefieren evitar contagios de pedalistas que estén planillados para el Tour de Francia y que se constituyan en baja para esa carrera, que empezará el 29 de agosto.

La Selección Colombia ya tenía a toda su nómina en Europa esperando el inicio de la competencia, pues estaba conformada por hombres que en su mayoría pertenecen al WorldTour, por lo que tendrán que seguir corriendo con sus respectivos equipos.

La nómina de ‘escarabajos’ estaba compuesta por el actual campeón del Giro de Italia Sub 23: Andrés Camilo Ardila (UAE Emirates), y por hombres como Santiago Buitrago (Baharain), Jhojan García y Juan Fernando Calle (Caja Rural), y por Jesús David Peña y Diego Camargo (Colombia Tierra de Atletas).

En el pasado, ganaron el Tour de l’Avenir estrellas de la talla de Nairo Quintana, Egan Bernal, Miguel Ángel López y Esteban Chaves, entre otros.

Así lo informó la cuenta oficial del Tour de l´Avenir:

⚠️ Le Tour de l'Avenir 2020 est annulé… Rendez-vous en 2021 👊🏼https://t.co/GL7YM1eMX1

⚠️ Tour de l'Avenir 2020 is cancelled… See you in 2021 👊🏼https://t.co/EV0ufSRhz0 pic.twitter.com/SHyVJ4f5Xo

— Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) July 31, 2020