Miguel Ángel López hizo el segundo mejor tiempo entre los colombianos, que le sirvieron para alejar al ecuatoriano Richard Carapaz, del Movistar, en la pelea por los puestos del top 10 de la general y por la camiseta blanca de mejor entre los jóvenes.

Después de la etapa de este martes, López ocupa la séptima casilla en la general, a 5:37 minutos del líder Simon Yates, mientras que Carapaz se ubica noveno, a 6:07 del primer puesto y, como se dijo antes, a 30 segundos del colombiano, el mejor ubicado en la general entre los ciclistas nacionales.

López hizo una buena crono y tiene grandes posibilidades de seguir escalando en la clasificación general, si se tiene en cuenta que aún faltan 3 duras etapas de montaña (18, 19 y 20).

López se mostró satisfecho con su contrarreloj, pues les ganó a ciclistas con condiciones de escalador similares a las suyas, como Carapaz y el francés Thibaut Pinot: “No nos podemos comparar con especialistas como Tom (Dumoilin) y Rohan Dennis”, puntualizó el hombre de Pesca, Boyacá.

