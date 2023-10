El momento deportivo y personal de Sebastián Villa no es nada sencillo, pues luego de que fue declarado culpable por violencia de género en Argentina por un hecho sucedido en 2020 con su expareja Daniela Cortés, no volvió a disputar ningún compromiso oficial ni con Boca Juniors ni con ningún otro equipo.

De hecho, el jugador le pidió al club argentino que lo reintegrara a los entrenamientos y que si no, él simplemente lo tomaría como que ya no contarían con él y por eso sería agente libre, pero Boca no está de acuerdo y por eso el contrato sigue activo.

De hecho, hubo un momento en el que se le conectó con un equipo de Grecia, pero Boca amenazó con denunciar ante la Fifa y por eso las negociaciones se cayeron por completo. Desde ahí, Villa ha pasado por Europa y por Antioquia para no perder la forma física y, en el momento en el que se le abra una nueva oportunidad, pueda aprovecharla de la mejor manera.

En qué equipo jugará Sebastián Villa

Pues bien, la oportunidad se le presentó, pero no como quería, ya que en las últimas horas se confirmó que hará parte del equipo del cantante Arcangel y del ‘streamer’ colombiano West Col: West Santos FC.

Así anunciaron el fichaje del exjugador del Deportes Tolima:

😳🇨🇴 Sebastián Villa anunció que JUGARÁ en el West Santos FC de la KINGS LEAGUE Américas, la liga de futbol 7 creada por @IbaiLlanos y @3gerardpique. pic.twitter.com/iRUHGbsca8 — Deportes 24hs (@deportes24ar) October 29, 2023

De esta manera, Sebastián Villa hará parte del torneo que se jugará en Ciudad de México en 2024, recordando que uno de los capitanes de los otros equipos es el mediocampista de la Selección Colombia James Rodríguez, quien también sorprendió con su presencia.

Cabe recordar que el último partido de Sebastián Villa fue el 2 de junio cuando sorpresivamente Boca Juniors, actual finalista de la Copa Libertadores, cayó con Arsenal de Sarandí por 1-0 en la Liga Profesional Argentina.

