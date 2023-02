Independiente Santa Fe cayó ante Deportivo Pasto en esta cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor con un marcador final de 2-0.

(Lea también: Alexis Castillo Manyoma dejó tirado a Santa Fe y prefirió jugar en segunda división)

Durante el compromiso, el conjunto dirigido por Harold Rivera generó aproximaciones a gol teniendo las principales vías para anotar, no obstante, el cuadro volcánico se resguardó y aguantó el cero para dar un golpe de autoridad en la segunda parte con tantos de Edward López y Jhojan Campaña.

Asimismo, Julián Millán, defensor central del cuadro cardenal habló en rueda de prensa post partido de lo que fue su balance grupal e individual en los 90 minutos. Millán llegó a Independiente Santa Fe para esta temporada procedente de Cortuluá, en condición de préstamo por un año y con opción de compra.

Análisis del partido en grupo e individual.

“Tenemos que mejorar, analizar lo que pasó en el terreno de juego, mantuvimos la posesión del esférico, sin embargo, no pudimos concretar. En el segundo tiempo nos toma mal parados y llega la infortuna del penalti; me tiré ahí, no tuve nada que hacer, pero debemos mejorar y revisar los errores”.