Este miércoles 21 de febrero se confirmó que el delantero barranquillero es nuevo jugador del Real Cartagena, luego de haber sonado para equipos como Junior y Llaneros.

Aunque no se conocieron cifras oficiales sobre lo que ganará ahora en el equipo cartagenero, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar gestionarán con patrocinadores de empresa privada para poder pagarle al futbolista, según recogió El Universal.

No obstante, para darse una idea de lo que podría recibir mes a mes Teófilo Gutiérrez en el Real Cartagena, es importante tener en cuenta lo que contó el presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, sobre por qué no se dio el fichaje del ‘perfume’.

Este miércoles, el máximo directivo del equipo de Villavicencio se refirió a la intención que hubo por contratar al exjugador del Junior de Barranquilla, pero explicó por qué finalmente no se dieron las cosas.

“Yo conversé con él en varias oportunidades. Digamos, yo tenía que reunir una serie de patrocinadores, unos me dijeron sí, otros tres me dijeron que no, y ahí empezó la diferencia que era sustancial. Decidimos no correr un riesgo que a la larga”, le dijo el dirigente a ‘El Vbar’, de Caracol Radio.