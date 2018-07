Peter Sagan llegó de esta manera su tercera victoria en lo que va del Tour, pues había triunfado en el segundo y quinto día y superó así a Fernando Gaviria, colombiano que llevaba 2 etapas ganadas y que abandonó el certamen una jornada atrás.

Además, Sagan sumó los puntos necesarios para hacerse inalcanzable en la clasificación de los esprinters, en la cual se perfila como campeón.

De resto, en el lote principal arribaron sin perder tiempo los favoritos al título, entre ellos el boyacense Nairo Quinatana, quien es octavo en la general.

En video, así fue la llegada:

⏪🔻Relive the last km and @petosagan's third win! 🏆🏆🏆

⏪🔻Revivez le dernier km et la 3e victoire de @petosagan ! 🏆🏆🏆#TDF2018 pic.twitter.com/oe6xA846Cg

— Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2018