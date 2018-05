Como la bigamia es considerada un delito en Brasil, al parecer el ritual de boda no será declarado como un matrimonio legal, informa el portal Men XP.

De acuerdo con Unilad, el astro brasileño conoció a Beatriz y comenzó a salir con ella en el 2016, pero en ese momento ya tenía una relación con Coelho, lo que no fue obstáculo para continuarla.

A la ceremonia de boda ‘no oficial’ no asistirá la hermana del exjugador del Barcelona, pues ella no está de acuerdo con la bigamia de su hermano, así no sea ‘oficial’, informa Unilad.

Para mantener contentas a sus parejas por igual, el Huffington Post asegura que el millonario exdeportista les da el equivalente a 6 millones de pesos mensuales a cada una, para que gasten ese dinero en lo que quieran, y no deben usarlo en ‘gastos del hogar’.

Incluso, el genio del balón les compra los mismos regalos y hasta el mismo perfume.