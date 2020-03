green

Rigoberto Urán, jefe de filas del equipo estadounidense Education First, pronunció su mensaje desde una bicicleta estática con la que desarrolla el plan de ejercicios ordenado por sus entrenadores.

“Este es un momento complicado para todos. No sabemos qué va a pasar con las carreras, pero eso no es tan importante porque hay una prioridad que es salvar a nuestra especie y a nuestro planeta”, señaló inicialmente.

Y aclaró que el aislamiento y las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19 han sido un golpe duro para él en materia económica, pues su cadena de almacenes deportivos debió suspender actividades.

“Empresarialmente, esto a todos los está afectando y a mí también, por eso cerramos todas nuestras tiendas en el país”, apuntó.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para aquellos que velan por las personas contagiadas por la enfermedad: “Quiero enviarles un saludo muy especial y felicitar a los héroes del sistema de salud, a todos los médicos que están haciendo un trabajo increíble salvando vidas. Muchas gracias”.

Finalmente, explicó que seguirá haciendo sus rutinas físicas, pese a que no es de su agrado trabajar de esa manera: “Yo sigo con este entrenamiento de rodillo, que es lo que más me cuesta porque no soy capaz de hacer más de 2 horas”.

En video, el mensaje de Rigoberto Urán: