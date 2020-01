Los Ángeles Lakers decidieron que todas las personas que asistan al primer partido luego de la trágica muerte de su estrella reciban una camiseta del equipo con uno de los dos números que tanto lo caracterizaron, el 8 y el 24.

En todos los asientos de dos de las tribunas del Staples Center habrá camisetas con el número 8 y, en las otras dos, prendas con el número 24.

El juego que se disputará en la noche de este viernes acaparará la atención de todo el mundo del deporte ya que será el primer gran acto masivo en el que se homenajeará a Kobe Bryant, que murió el pasado domingo junto a su hija de 13 años y siete personas luego de que el helicóptero en el que se movilizaban se estrellara.

Cabe recordar que los Lakers tenían programado un partido para el pasado martes, dos días después del accidente, pero la NBA decidió aplazarlo para que la institución angelina tuviera más tiempo de recuperación luego de esa mala noticia.

Estas son las camisetas que encontrarán en sus asientos los aficionados de los Lakers que vayan al Staples Center para el partido contra Trail Blazzers:

Fans at tonight’s Lakers game against the Trail Blazers will receive these shirts to honor Kobe Bryant. One number for each side of Staples Center. pic.twitter.com/mmJ5wbSF9p

