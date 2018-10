Desde que José Pékerman llegó a la Selección Colombia, Hugo Rodallega quedó totalmente borrado del combinado nacional. Al respecto, el delantero le confesó a El País:

“¿Qué hice para que el señor Pékerman nunca más me tuviera en cuenta? Por eso me pregunto lo mismo: si he mantenido un buen nivel, ¿por qué no me convocan? Es como si yo no fuera colombiano para el anterior cuerpo técnico; ellos tenían sus prioridades, sus jugadores”.